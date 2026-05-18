La huelga de médicos cancela casi la mitad de las operaciones quirúrgicas programadas este lunes

Casi la mitad de las operaciones quirúrgicas programadas para este lunes, así como 588 consultas de Atención Primaria y 344 consultas externas han sido canceladas con motivo de la huelga de médicos que se prolongará durante toda la semana.

Según los datos ofrecidos por la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, esta primera jornada de huelga de los médicos del mes de mayo ha dejado en Salamanca 39 operaciones canceladas, un 43 por ciento, 44 pruebas diagnósticas, un 6 por ciento, sin realizar, así como 344 consultas externas suspendidas, un 12 por ciento.

En total, de los 1.340 médicos salmantinos han secundado la huelga 169, lo que supone un 12,61 por ciento del total. Una cifra un poco más baja de la media de la Comunidad, en la que el seguimiento medio ha estado en un 15,6 por ciento. En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 20 % en Atención Hospitalaria (913 profesionales en huelga) y del 8 % en Atención Primaria (190 en huelga).

Del total de médicos salmantinos en huelga, 149 pertenecen a la Gerencia de Atención Especializada, un 16,48 por ciento y tan solo 20 a la Gerencia de Atención Primaria, un 4,67 por ciento.

En Castilla y León, este lunes de huelga concluye con un total de 187 intervenciones quirúrgicas, 415 pruebas diagnósticas y 3.625 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.