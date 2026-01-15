La huelga de médicos deja 630 consultas suspendidas en Salamanca pese al bajo seguimiento

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

La jornada de huelga convocada por el Sindicato Médico de Primaria a nivel nacional ha tenido un impacto limitado en el área de salud de Salamanca.

Tal y como muestran los datos oficiales registrados por la Gerencia Regional de Salud, y facilitados por la Junta de Castilla y León, durante el turno de mañana el seguimiento en la provincia fue de un escaso 1,6 %.

Esta cifra, inferior a la media de Castilla y León, refiere que, en términos absolutos, solo siete facultativos salmantinos decidieron secundar el paro de un total de 2.190 efectivos llamados a la movilización en toda la comunidad autónoma.

Pese a la baja participación de los profesionales en Salamanca, las consecuencias para los usuarios han sido más que notorias: se calcula que en la provincia se han suspendido un total de 630 consultas.

Salamanca se posiciona, así, como la segunda área de salud más afectada de la región en cuanto a actividad asistencial interrumpida, solo situada por detrás de León, donde se cancelaron más de 2.000 citas.

Sin embargo,tratando de minimizar el perjuicio a los ciudadanos, la Administración han reubicado a los pacientes afectados en nuevas fechas o en las agendas de otros facultativos que no han sido partícipes de la protesta.

Ahora bien, la atención en las urgencias de las zonas básicas de salud se ha mantenido operativa en todo momento, cubierta por los servicios mínimos establecidos o, en su defecto, por los médicos de familia que han conitnuado con su actividad habitual.