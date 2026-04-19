Huelga en el sector de las gasolineras por el puente de Mayo

UGT, FICA y CCOO Industria han convocado a todo el sector que trabaja en las estaciones de servicio a una huelga por el puente de mayo, siendo los días estipulado el 30 de abril y el 3 de mayo, para de esta forma empalmar tanto fin de semana como el propio viernes, 1 de mayo, festivo por ser el Día del Trabajador.

Según ha recogido Europapress, "la actitud inaceptable de la patronal en la mesa negociadora", hechos por los que los sindicatos justifican esta convocatoria que se desarrollará entre las 12:00 y 16:00 horas del 30 de abril, mientras que para el 3 de mayo está convocada para las 24 horas del día.

UGT y CCOO han considerado que "se ha dado un paso atrás inadmisible, retirando propuestas y poniendo sobre la mesa una oferta económica claramente regresiva". Del mismo modo, han destacado que “esta decisión no solo supone una falta de respeto a la negociación colectiva, sino un ataque directo a las plantillas del sector. Mientras los precios de los combustibles siguen disparados y las empresas continúan acumulando beneficios, las personas trabajadoras ven cómo su salario pierde valor mes a mes”.

Por otro lado, también han subrayado que la patronal no quiere garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo a pesar de la subida del IPC "trasladando de nuevo el coste de la situación económica a las personas trabajadoras".