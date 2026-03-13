Las humedades amenazan los medallones históricos de la Plaza Mayor de Salamanca

Hay que remontarse a finales del siglo XX, en concreto a 1999, para hablar de la última gran intervención que se llevó a cabo en las fachadas y los balcones de la Plaza Mayor de Salamanca.

27 años en los que las inclemencias del tiempo y el paso de los años han hecho que algunas de esas reformas ya se hayan deteriorado. Las constantes lluvias que se han vivido durante este inicio de 2026 han acelerado ese proceso de deterioro y han propiciado que salgan a la luz problemas de impermeabilización que están afectando a tres medallones históricos.

Cabe recordar que las fachadas de la Plaza Mayor componen los cuatro pabellones: Consistoriales, Petrineros, San Martín y el Real (en el lado oeste desde la fachada del Ayuntamiento). Precisamente es en este último pabellón donde se sitúan los tres medallones que se están viendo afectados por el vertido de agua.

Se trata de las imágenes de Felipe IV, Carlos II y el primero de Felipe V, puesto que existen dos del rey ‘Animoso’ porque el monarca accedió dos veces al trono después de abdicar en su hijo Luis I, pero morir este a edad temprana.

Fallos de impermeabilización en los balcones de las primeras plantas

Dado el estado que presentan algunas partes de la fachada del Pabellón Real, y en concreto los medallones mencionados y su parte superior, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Salamanca ha tenido que llevar a cabo un informe técnico para analizar esos problemas de humedades.

Un informe que se realizó el pasado 10 de febrero y que desgrana algunas medidas urgentes que se deben llevar a cabo en la Plaza Mayor, como es el caso de corregir la impermeabilización, u otras aconsejables, como instalar un sistema de detección de incendios.

El problema de las humedades que están afectando a los medallones proviene de filtraciones de los balcones de las primeras plantas, situados, tal y como se puede apreciar en las imágenes, justo encima de cada uno de los medallones.

Medallones de Carlos II y Felipe V

Para explicar por qué se están produciendo esas filtraciones hay que fijarse en las fachadas de la Plaza Mayor. En todas ellas existen tres alturas de balcones que disminuyen su vuelo y su longitud a medida que se asciende.

Este hecho hace que, si miráramos desde lo alto de la Plaza hacia el suelo, veríamos como los balcones de la primera planta sobresalen ligeramente respecto al resto. La disposición provoca que el sistema de bateaguas desde las cornisas y las gárgolas hacen que se corte en estos elementos el flujo descendente de agua en las fachas, sirviendo de barrera de protección para los elementos decorativos, como pueden ser los medallones.

Sin embargo, como ha pasado tanto tiempo desde la intervención general de 1999, llevada a cabo por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta y el Ayto. de Salamanca, las protecciones y la impermeabilización que se llevó a cabo en aquella fecha está deteriorada y el agua se filtra por las juntas de los balcones.

Actuación en 1999 En esta intervención se llevó a cabo la colocación de protecciones en varias líneas de vuelo, además de revisar canalones y restaurar las gárgolas de evacuación, así como otras actuaciones como la limpieza y la restauración de medallones. Se llegó a retirar el medallón de Carlos II que, dado su estado, tuvo que sustituirse por uno nuevo. Ahora vuelve a estar afectado por las humedades.

Deterioro en los medallones de Felipe IV, Carlos II y Felipe V

Aunque no sucede en todos los balcones de la primera planta, los situados sobre los medallones de Felipe IV, Carlos II y Felipe V, tienen que soportar la caída del agua desde las gárgolas. Si la junta antes mencionada se encuentra en condiciones óptimas no existe ningún problema, pero el deterioro sufrido con el paso del tiempo ha hecho que la impermeabilización falle, descendiendo el agua sobre los medallones.

Tal y como detalla el informe, esta situación está provocando un deterioro en esos medallones y la situación comienza a ser preocupante: “presentan humedades, así como una importante presencia de vegetación, coloración ferrosa, sales, etc. Que puede estar afectando de manera negativa a la piedra y su conservación”.

No obstante, y según esa exploración, la afectación de los medallones, por el momento, solo es superficial, por lo que podría solucionarse con una limpieza. Sin embargo, “una exposición prolongada de estas patologías podría tener consecuencias en la conservación de la piedra, provocando posibles pérdidas y desprendimientos”.

Medallón de Felipe V

Intervenciones urgentes

El informe técnico apunta a intervenciones de urgencia a mayores del futuro Plan Director de la Plaza Mayor que está desarrollando el Ayuntamiento, así como las obras que realizó recientemente el Consistorio en los balcones de su fachada.

Lo más urgente es la reparación de las juntas existentes entre los balcones de la primera planta del Pabellón Real, sobre todo los que están en la esquina noroeste desde la fachada del Ayuntamiento.

Medallón de Felipe IV

Según el informe habría que levantar el solado de pizarra y analizar su estado de impermeabilización, renovando las juntas que se encuentran bajo las pletinas, colocando una nueva malla de impermeabilización y canalizar la evacuación del agua para que vaya fuera de la fachada. Del mismo modo, en el escrito técnico se apunta que se deberían reparar las lámparas de los medallones y las luminarias, asegurando que no faciliten la caída del agua.

En el caso de los medallones, los técnicos aseguran que se deberá hacer una limpieza manual de líquenes, así como la extracción de la humedad.

Otras actuaciones y un plan contra incendios

Dado que han pasado ya 27 años desde la última obra sobre los balcones, el informe de los técnicos también recomienda ampliar la renovación al resto de los balcones de la Plaza Mayor. Así mismo, añaden que sería necesaria la limpieza del resto de medallones del Ágora, puesto que han acumulado una gran cantidad de polvo desde su restauración: “Una limpieza sencilla resaltaría su importancia”.

Por último, los técnicos admiten que existen otras actuaciones pendientes en la Plaza, pero el Consistorio debería plantearse seriamente el análisis, propuesta e instalación de un sistema de detección de incendios.

Los plazos para la ejecución de estas intervenciones todavía no se han propuesto, pero el Ayuntamiento ya cuenta con la autorización de Patrimonio para poder actuar sobre los medallones.