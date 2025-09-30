El humorista salmantino Quequé, procesado por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado el procesamiento del humorista Héctor de Miguel, conocido artísticamente como Quequé, por un presunto delito de acoso contra la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos (FEAC), la vallisoletana Polonia Castellanos. El tribunal entiende que existen indicios suficientes para llevarle a juicio tras incitar a sus seguidores, durante su programa de radio, a increpar a la abogada por teléfono y redes sociales.

El origen del caso se remonta a una broma emitida en Hora Veintipico, donde Quequé se refirió a la posibilidad de dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes acusados de pederastia. Tras esas declaraciones, Castellanos presentó una querella, y el humorista respondió de forma irónica invitando a sus oyentes a “no llamar” a la presidenta de Abogados Cristianos, facilitando públicamente el número de contacto.

La consecuencia fue inmediata: la asociación asegura haber recibido en un solo día más de 1.200 llamadas, además de mensajes en redes sociales y correos electrónicos, lo que bloqueó sus canales de comunicación. Según la Audiencia, aunque Quequé defiende que se trataba de un recurso humorístico amparado por la libertad artística, los hechos “pueden ser constitutivos de infracción penal” y deberán ser valorados en el juicio oral.

Castellanos, que sostiene haber temido por su vida y la de sus hijas, califica al cómico de “acosador y machista” y espera que el proceso judicial concluya con una condena ejemplarizante. “Todo el mundo habla de proteger la integridad y el honor de las mujeres, y no se puede tolerar que alguien se ampare en el humor para acosar públicamente a una mujer”, manifestó la letrada.

Por su parte, Quequé, salmantino de nacimiento, ha declinado retractarse o pedir perdón, alegando en cambio problemas de salud mental que, a juicio de la querellante, buscan únicamente evitar una eventual condena.

La decisión de seguir adelante con el procedimiento se produce tras la declaración del humorista, en junio, por videoconferencia desde Madrid. La Audiencia insiste en que el auto de procesamiento no implica una condena, sino la apertura del camino hacia un juicio en el que el cómico podrá defenderse con los argumentos que considere oportunos.