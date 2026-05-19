El IES Lucía de Medrano recibe como premio un jardín al ganar el concurso 'Biotesoros urbanos' del IRNASA-CSIC

El IES Lucía de Medrano ha recibido en la mañana de este martes el premio del concurso ‘Biotesoros urbanos’ del IRNASA-CSIC.

En la entrega han estado presentes el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, la concejala de Medio Ambiente, María José Coca, y el consejal de Educación, Luis Sánchez.

Carbayo ha destacado en la plaza de la Libertad que "esta iniciativa permite conjuntar ciencia, patrimonio verde, conocimiento de la naturaleza y difundirlo de una manera atractiva, participativa y muy didáctica a los más jóvenes, algo que encaja perfectamente con lo que nos planteamos desde el Ayuntamiento de Salamanca, que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder al conocimiento, que se despierte su curiosidad y que cada día se despierten sus vocaciones científicas".

Este concurso de Biotesoros cuenta con la participación del IRNASA-CSIC, quien trabaja para acercar la curiosidad científica a los más jóvenes para atraer también nuevos talentos.

Carmen Escudero, científica del IRNASA, encargada de acercar la ciencia a los más jóvenes, explica que con esta iniciativa "intentan fomentar vocaciones de gente joven", destacando que a esta edad es el primer contacto que tienen con el IRNASA, quienes se centran en investigar alimentos, cultivos y mejoran la fertivilidad y la calidad del suelo.

'Biotesoros urbanos' permite a los alumnos "conocer su patrimonio verde" y los refugios climáticos existentes que hay en la ciudad.

Entrega del premio del concurso ‘Biotesoros urbanos’ del IRNASA-CSIC | Andrea Mateos

El IES Lucía de Medrano ha sido el colegio que ha obtenido este premio en su cuarta edición que ha consistido en un recorrido por la ciudad, donde se han visto árboles singulares. Cada vez que los alumnos descubrían un lugar se les daba una letra con la que tenían que formar el nombre del árbol que existía en la Plaza Mayor, que es símbolo de la ciudad, y está en su escudo. El instituto que primero averiguó el nombre fue el Lucía de Medrano, siendo ganador de un jardín para su centro escolar.

Por último, el alcalde ha expresado que desde el ayuntamiento seguirán fomentando la cultura de la innovación en Salamanca para que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo en la ciudad, impulsando también la presencia femenina. De igual modo ha subrayado que "somos la capital de España que, en estos momentos, tiene mayor presencia femenina en el ámbito de la innovación y del empleo tecnológico. Estamos creciendo en cifras de hasta el 44% en la creación de este empleo en nuestra ciudad y somos una de las capitales de España donde más se incrementa la capacidad productiva y donde crece la complejidad económica de nuestro tejido productivo".