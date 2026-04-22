El IES ‘Vaguada de la Palma’ de Salamanca se corona campeón regional de ‘Lectura en Público’

El IES ‘Vaguada de la Palma’ de Salamanca se ha proclamado ganador de la décima edición del certamen de ‘Lectura en Público’ en la categoría de Secundaria. Tras superar una competición en la que participaron más de 1.900 alumnos de toda Castilla y León, el centro charro logró el máximo galardón en la final autonómica celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, compartiendo podio con el CEIP ‘Alonso Berruguete’ de Valladolid, vencedor en Primaria.

La representación salmantina en esta fase final también contó con el CEIP ‘Santa Teresa’, que compitió al más alto nivel tras haber superado las fases provinciales centradas en la obra de Roald Dahl. En esta última etapa, los estudiantes tuvieron que demostrar su destreza vocal y narrativa interpretando textos de destacados autores de la región, como Miguel Delibes, Elvira Sastre o Gustavo Martín Garzo, bajo los criterios de fluidez y expresividad que exige el Plan de Lectura de la Junta.

Este certamen, organizado por la Consejería de Educación, busca que los jóvenes no solo comprendan lo que leen, sino que utilicen la lectura en voz alta como una herramienta de comunicación y aprendizaje.