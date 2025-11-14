El IES Venancio Blanco promociona la divulgación científica haciendo protagonistas a sus alumnos durante la Semana de la Ciencia

El IES Venancio Blanco promociona la divulgación científica durante la Semana de la Ciencia

Esta poderosa frase de Marie Curie ha servido de lema y guía para la Semana de la Ciencia 2025 celebrada entre el 10 y el 14 de noviembre en el IES Venancio Blanco. Durante estos días, los pasillos del centro educativo se han transformado en un vibrante laboratorio, y sus estudiantes de ESO y Bachillerato se han convertido en auténticos divulgadores científicos.

Bajo la coordinación del departamento didáctico de Física y Química, un grupo de diez alumnos —José Pérez, Iker Diez, Gimena Galloso, Ángel Hebrero, Laura Colomé, Pablo Hernández, Iker Frutos, Sergio Barbero, Yaiza García y Jimena Carbayo— han liderado una serie de talleres teórico-prácticos que han despertado la curiosidad y el asombro de toda la comunidad educativa.

Cada día, a las 12:15h en el hall del instituto, estos jóvenes promesas de la ciencia, armados con material audiovisual y una sólida formación previa, han desarrollado una impresionante variedad de conceptos teóricos y experimentales.

Los talleres han abarcado temas fundamentales como:

La física de la atmósfera (presión de vapor y temperatura de ebullición).

La estructura atómica (espectro de luz blanca y espectros atómicos).

La inducción electromagnética (funcionamiento de transformadores, bobinas, generación de descargas y obtención de luz sin cables, generación de plasma).

Los principios físicos de la óptica geométrica (funcionamiento de láseres, reflexión, refracción, difracción y fundamento físico de la fibra óptica).

El sonido y las ondas electromagnéticas (ondas mecánicas y electromagnéticas, escucha y visión de ondas sonoras).

En esta aventura pedagógica, los estudiantes han emulado a grandes nombres de la historia científica como Clausius Clapeyron, Bunsen, Kirchoff, Niels Bohr, Nikola Tesla, y Snell, demostrando que la mejor forma de honrar el legado de estos genios es poner su conocimiento al servicio de la comprensión.

El evento no ha sido solo una exhibición, sino una profunda reflexión sobre la importancia de no temer, sino comprender. La experiencia ha calado tan hondo que algunos alumnos ya han manifestado su deseo de seguir divulgando ciencia en las aulas, patios y biblioteca, extendiendo el espíritu explorador más allá de la semana de celebración.

Con iniciativas como esta, el IES Venancio Blanco refuerza su compromiso con una enseñanza de calidad, integrando metodologías innovadoras que enriquecen el aprendizaje. El centro busca un equilibrio entre tradición y vanguardia, asegurando que cada avance tecnológico y pedagógico complemente los valores fundamentales que lo han guiado siempre: rigor, compromiso y acompañamiento cercano.