La iglesia de San Esteban proyectará un videomapping de la Escuela de Salamanca a partir de este jueves

La fachada de la iglesia de San Esteban acogerá un espectáculo de videomapping a partir de este jueves, 9 de abril, a las 21:30 horas para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

El acto de inauguración contará con la presencia de la Banda Municipal de Música de Salamanca, que interpretará piezas que giran en torno al encuentro entre dos mundos: '1942: La Conquista del Paraíso', del compositor griego Vangelis; 'Columbus', de Hugo Chinesta; 'La Cordillera de los Andes', de Malando; y 'El Ilustre Marino', de Óscar Navarro, que cerrará el programa para acercar a los salmantinos al carácter heroico y humano de los navegantes.

Videomapping para conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca | Ayuntamiento de Salamanca

El concierto será sucedido por el primer pase de videomapping, de diez minutos de duración. En él, Francisco de Vitoria narrará cómo Salamanca encendió un faro moral que iluminó al mundo hace quinientos años y que continúa vigente en la actualidad. Y es que el fraile dominico y otros compañeros de la Escuela sentaron las bases del derecho de gentes, germen de los derechos humanos, para defender la dignidad de los indígenas en el Nuevo Mundo.

El videomapping se proyectará del 9 de abril al 9 de mayo. De domingo a jueves habrá un pase, a las diez de la noche; mientras que los viernes y sábados, así como los días 22, 23 y 30, se ampliarán a dos: a las 22:00 y a las 22:30 horas.