La iglesia de San Polo obtiene su esperada declaración de Bien de Interés Cultural

La iglesia de San Polo, una de las más antiguas de Salamanca, ha sido declarada este jueves como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. "Es un ejemplo único de la demonimada arquitectura románica de ladrillo o arquitectura mudéjar", destacan desde la Junta de Castilla y León.

Del templo se mantienen los muros de la nave hasta la zona del crucero, incluida la fachada occidental gótica; el muro sur, con arquillos ciegos y una portada reconstruida con arco apuntado; y el arranque de los muros circulares de los ábsides románicos. El central es el de mayor tamaño.

Las ruinas se encuentran junto a la antigua Puerta de San Pablo, dentro del solar donde se erige el Hotel San Polo, construido en 1994. Una década antes, el Ayuntamiento de Salamanca acometió las obras de adecuación de la iglesia. Se limpió y descombró el espacio, se consolidaron las estructuras que se mantenían en pie y se realizó una excavación arqueológica.

En 2016, la iglesia de San Polo fue objeto de una nueva intervención para solventar los problemas de humedades y resultó en el descubrimiento de dos esculturas en la fachada oeste: la de San Pedro y San Pablo.