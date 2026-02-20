La iglesia de la Vera Cruz estrena iluminación para "corregir una situación que no era la más deseable"

La iglesia de la Vera Cruz de Salamanca ha inaugurado de forma especial su nueva iluminación, culminada el pasado mes de enero. Estrena luminarias y proyectores led, destacando los arcos luminosos dispuestos en la hornacina de la Inmaculada, bajo el coro y en la capilla de los Dolores.

La intervención ha sido financiada por el Ayuntamiento de Salamanca, que ha destinado 33.137.06 euros del Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad. "El proyecto ha permitido corregir una situación que no era la más deseable en este templo y eliminar la presencia del cableado", ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo, durante el acto, al que también han asistido el presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández, y el concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández Silva.

La tarea se ha complementado con la pintura de varios muros de la iglesia, aunque aún "son muchas las necesidades de mejora del edificio", ha reconocido Tomás González, presidente de la ilustre Cofradía de la Vera Cruz, que seguirá velando por el buen estado de la construcción desde su "modesta capacidad".

Capilla de los Dolores de la iglesia de la Vera Cruz | S24H

Atractivo turístico

El alcalde ha expresado su deseo de que las actuaciones acometidas en la iglesia de la Vera Cruz incremente su atractivo entre los charros y visitantes. "No solo se trata de sumar recursos turísticos, sino de dar a conocer con mayor rigor lo que Salamanca guarda en sus templos y que el flujo de visitantes se distribuya mejor para que la experiencia sea más rica", ha señalado.

La iglesia de la Vera Cruz forma parte de la 'Constelación de retablos barrocos de Salamanca' junto a los templos de Sancti Spiritus, La Purísima, La Clerecía, San Esteban, Las Claras, el Cristo de las Batallas y la Capilla de la Universidad. También acoge visitas teatralizadas. Las del pasado verano tuvieron una "buena acogida", según Tomás González.