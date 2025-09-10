“Igualando derechos”: Salamanca se suma al Día Mundial del Alzheimer 2025 con actividades y reivindicaciones

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha lanzado su campaña nacional bajo el lema “Igualando derechos”, con el objetivo de visibilizar las necesidades del colectivo afectado y exigir que sus derechos se equiparen a los reconocidos a otros grupos sociales.

En Salamanca, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Salamanca) ha preparado una programación especial de actividades dirigidas a sensibilizar a la población, abrir sus centros a la ciudadanía y reforzar su compromiso con las personas que conviven con esta enfermedad neurodegenerativa.

Reivindicaciones clave: igualdad real para el colectivo

CEAFA centra su campaña en siete derechos fundamentales que aún no están plenamente garantizados para las personas con Alzheimer:

El derecho a expresarse y ser escuchadas.

El derecho a tomar decisiones propias sobre su futuro.

El derecho a una atención sanitaria y social específica.

El derecho a que se investigue para encontrar tratamientos y cura.

Y, sobre todo, el derecho a ser reconocidas no solo como pacientes, sino como colectivo con identidad propia.

Actividades en Salamanca

Para conmemorar esta fecha, AFA Salamanca ha organizado las siguientes actividades abiertas a la ciudadanía:

Miércoles 18 de septiembre

10:30 h – Inauguración del programa psicoeducativo “Hablemos de Alzheimer” en el Centro Residencial Boni Mediero (C/ La Maragatería, 31).

11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h – Jornada de puertas abiertas en el Centro Residencial Boni Mediero.

11:00 a 17:00 h – Jornada de puertas abiertas en el Centro Terapéutico (C/ Músico Antonio Baciero, 6).

Viernes 20 de septiembre

10:30 h (horario por confirmar) – Lectura del manifiesto oficial del Día Mundial del Alzheimer en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca.

Recursos y servicios disponibles

AFA Salamanca recuerda que actualmente dispone de plazas disponibles en varios de sus servicios de atención especializada:

Centros de día

Centro residencial

Servicio de promoción de la autonomía personal

Servicio de ayuda a domicilio

La asociación, con más de dos décadas de trayectoria, está declarada de utilidad pública desde 1997 y mantiene su labor centrada en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.