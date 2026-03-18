Igualdad plantea retirar los trabajos comunitarios a reincidentes por violencia de género

El Ministerio de Igualdad estudia retirar los trabajos comunitarios a los reincidentes por violencia de género. La ministra Ana Redondo, en declaraciones recogidas por Europa Press durante el comité de crisis que aborda los asesinatos machistas de este año, señala que "los reincidentes en ningún caso pueden tener como medida acciones en favor de la comunidad".

Redondo también ha hecho hincapié en que se trata de medidas que "no pueden aplicarse como pena alternativa a los agresores reincidentes y hay que hacer un seguimiento muy particular de todos ellos una vez que son puestos en libertad".

Aunque se trata de una medida que debe ser evaluada todavía con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, la ministra ya ha pedido que los jueces se formen en perspectiva de género y apliquen la ley "con el máximo rigor", sobre todo a los asesinos, maltratadores o a los violentos reincidentes".

Por otro lado, la ministra también ha insistido en la necesidad de que hay que "reevaluar" y "reforzar" los sistemas de protección a las víctimas de violencia de género, para lo que ha llamado a la "responsabilidad" de instituciones y partidos políticos "como una prioridad democrática".