La II Carrera y Marcha Kilómetros de Encuentro de YMCA provocará cortes de tráfico en el centro de Salamanca

La II la II Carrera y Marcha Kilómetros de Encuentro de YMCA que se celebra este sábado 23 de mayo provocará diversos cortes de tráfico en el centro de Salamanca.

La prueba partirá desde las pistas de atletismo ubicadas junto al Puente Romano y discurrirán por el paseo del Progreso, Puente Romano, paseo de San Gregorio, calle Tentenecio, plaza de Juan XXIII, calle Benedicto XVI, plaza de Anaya, Rúa Mayor, calles Jesús, Pan y Carbón, plaza de Colón, calle San Pablo, plaza del Poeta Iglesias, Plaza Mayor, calles Prior, Compañía, Rúa Antigua, calle Serranos, plaza Fray Luis de León, calles Plata y Mazas, plaza de la Merced, calles del Parque, San Juan de Alcázar, paseo de San Gregorio, Puente Romano, carril bici de Salas Bajas, avenida Padre Ignacio Ellacuría, huertos urbanos, pasarela de Huerta Otea, pasarela de Tejares, calle Botijeros, huertos urbanos, avenida Padre Ignacio Ellacuría, carril bici de Salas Bajas y pistas de atletismo del Puente Romano.

Todas estas vías se verán afectadas y se cortarán desde las once de la mañana; se irán restableciendo en función de cómo avance el recorrido.