La III Semana del Comercio se inaugura en Salamanca con descuentos en los comercios locales de la ciudad

La III Semana del Comercio ya es una realidad en Salamanca y se consolida como una de las actividades anuales más importantes de la ciudad para los establecimientos locales de la capital del Tormes. A través de SALdeCompras, todo aquel que compre en establecimientos de la ciudad tendrán un seis por ciento de descuento con los que, a través de una app, se podrán canjear puntos por entradas culturales que tendrán lugar en Salamanca.

Asimismo, cabe destacar que, el próximo 2 de octubre, habrá una gala en la que se ha invitado a todos los salmantinos para disfrutar en directo de música local y de premios a los establecimientos de la ciudad.

Además, habrá carpas situadas en diferentes puntos de la ciudad. El lunes, 29 de septiembre, la carpa estará ubicada frente al CMI Victoria Adrados (11 a 14 horas) y en el parque Lunes de Aguas (17 a 20 horas). El martes, 30 de septiembre, estará frente al Centro de Salud Garrido Norte (11 a 14 horas) y en la avenida de Federico Anaya (17 a 20 horas). El miércoles, 1 de octubre, estará ubicada en la puerta de acceso al Mercado de San Juan (11 a 14 horas) y en la Puerta de Zamora (17 a 20 horas). El jueves, 2 de octubre, estará frente al Centro de Salud Alfonso Sánchez Montero, en Pizarrales (11 a 14 horas) y en el parque Picasso (17 a 20 horas). El viernes, 3 de octubre, se ubicará junto al monumento al Empresario (11 a 14 horas) y en el paseo de Carmelitas, junto a la iglesia de Santa María del Monte Carmelo (17 a 20 horas). Finalmente, el sábado, 4 de octubre, la carpa estará en la plaza de la Libertad, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

Según datos que ha expresado Pedro Martinez, concejal de Comercio, la Semana del Comercio ha logrado ver en la ciudad 25 millones de euros, por lo que se ha conseguido que “sea una marca de ciudad con un programa donde se realicen actividades como la segunda ruta del comercio además de otras tantas actividades”.