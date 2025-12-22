La ilusión por la Lotería de Navidad regresa a Salamanca este 2025

Un nuevo 22 de diciembre, todas las miradas están sobre un bombo y una papeleta. La Lotería de Navidad repatirá este años un total de 30.301.920 premios, lo que asciende a 3.960 millones de euros. Salamanca no quiere perdérselo. Podrás seguir el Sorteo en directo en SALAMANCA24HORAS.

Según los datos de, los salmantinos han gastado una media de 97,89 euros en el juego de esta Lotería y hasta160.140 décimos se han vendido en la provincia charra.

Aunque Salamanca no es una de las regiones más bendecidas por esta fortuna a lo largo de los años. El Gordo ha tocado en la provincia tan solo cinco veces, aunque, con la única excepción de la Lotería de 2012, todas ellas bastante recientes y hasta consecutivas: ha sido en 2018, 2019, 2020 y 2023 cuando la suerte ha sonreído a los salmantinos.

En el caso de 2019, su mejor año, una administración de la capital repartió 250 décimos del 26.590, 100 millones de euros, mientras que en 20218 el premio se repartió entre Béjar, Cabrillas, Calvarrasa y Cepeda y en 2023 la suerte fue a parar a Guijuelo.

El sorteo dará comienzo a las 8:30 horas de este lunes. Primero se constituirá la mesa que preside y autoriza el comienzo del Sorteo y, tras trasladar las bolas hasta el bombo y su cierre, empezará el tradicional sorteo.

Cómo cobrar un premio si te toca

La tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, se comenzarán a abonar los premios.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías,, a partir de esa misma tarde. El premio puede cobrarse en efectivo o a través del sistema Bizum y si los premios acumulan un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y CaixaBank.

En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es), los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el Sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios?

Hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del Sorteo.

Si el décimo o resguardo premiado está deteriorado, el cliente debe personarse en un punto de venta de Loterías, cumplimentar el formulario “Solicitud de pago de premios”, firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.

Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras.

Si el décimo ha sido sustraído, es recomendable presentar denuncia ante las autoridades competentes. Si dicho décimo resultara premiado, el cliente puede personarse en un juzgado con la denuncia para que se inicie el proceso correspondiente.