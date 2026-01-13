Así es la imagen del nuevo pabellón polideportivo de Pizarrales: aforo para 2.000 personas, pistas homologadas y la polivalencia para practicar diversos deportes

El nuevo pabellón polideportivo de Pizarrales podría ser una realidad en septiembre de 2028; contará con unas características que no tiene actualmente ningún otro pabellón en la Comunidad, según ha señalado el alcalde Carlos García Carbayo.

Estará ubicado entre las avenidas Obispo Sancho de Castilla y Carmen Martín Gaite, con un aforo previsto para unas 2.000 personas entre semana y 600 concentradas durante el fin de semana.

Conscientes de que el deporte cada vez gana mayor importancia en la ciudad, Carbayo ha destacado las amplias instalaciones de este pabellón que permitirá la práctica de diversos deportes como fútbol sala, baloncesto, gimnasia rítmica, balonmano, voleibol, bádminton, deportes de combate como judo, karate y kickboxing y deporte adaptado. Para una mayor polivalencia, contará con gimnasio y salas de actividades físico-deportivas para adultos como mantenimiento, pilates y yoga, convirtiéndose en un centro deportivo de referencia.

Estará compuesto por una pista principal diseñada para que puedan entrenar hasta dos equipos de fútbol sala o de baloncesto a campo entero diferenciando los terrenos con una cortina separadora que también se pondría en las competiciones escolares o de deporte base provincial o autonómico. Además, contará con una pista anexa para entrenamientos y pistas homologadas para acoger campeonatos de base autonómicos y nacionales de fútbol sala, baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica, bádminton, voleibol, etc.

Presentación del nuevo pabellón polideportivo de Pizarrales | Salamanca24horas

El presupuesto, con fondos propios del Ayuntamiento, entre obras y equipamiento rondará los 11 millones y medio de euros con un plazo de 24 meses de ejecución. En un mes todas las partes del proyecto quedarán incorporadas, el proyecto entrará en servicios de contratación y tardará unos 6 meses hasta que la obra esté adjudicada: según calculos del alcalde a finales del verano, en septiembre, se podrá empezar la obra. A partir de ahí serán 24 meses de ejecución de la obra, por lo que se espera que el pabellón sea una realidad hacia septiembre del año 2028.

La instalación se completará con una cafetería, un gimnasio de 200 metros cuadrados totalmente equipado y una sala polivalente de 150 metros cuadrados donde se podrán celebrar actividades dirigidas como las que ofrece el Ayuntamiento para adultos de mantenimiento físico, pilates o yoga e incluso actividades virtuales. La parcela se aprovechará para la creación de un área verde con 14.768 metros cuadrados en la que se plantarán árboles (109) y plantas arbustivas (1.870); y se proporcionará un nuevo aparcamiento con 80 plazas.