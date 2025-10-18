Impulsados talleres para facilitar la solicitud online de la Tarjeta Buscyl

La Junta de Castilla y León ha reforzado su compromiso con la digitalización de la ciudadanía mediante la consolidación de los talleres formativos para solicitar de forma online la Tarjeta Buscyl, el documento que permite viajar gratuitamente en el transporte público interurbano de la Comunidad.

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha visitado este jueves el Espacio CyL Digital de Salamanca, donde ha comprobado de primera mano la buena acogida y el funcionamiento normalizado de estos talleres, que ya se imparten en todas las provincias de Castilla y León. “Esta iniciativa demuestra el compromiso de la Junta por acercar la digitalización a todos los ciudadanos, especialmente a quienes encuentran más dificultades para realizar trámites por Internet”, ha subrayado Ortega.

Además de enseñar a solicitar la Tarjeta Buscyl por Internet, los cursos contribuyen a mejorar la autonomía digital y la confianza en el uso de la tecnología de los participantes.

Un trámite 100 % digital, rápido y accesible

La Tarjeta Buscyl se puede solicitar fácilmente en la web www.buscyl.es, adjuntando únicamente el DNI. El sistema comprueba automáticamente el empadronamiento con los datos del INE, lo que agiliza el proceso.

En un plazo medio de cinco días hábiles, el usuario recibe un código QR personal en su correo electrónico. Este código permite viajar en cualquier autobús interurbano incluido dentro de una concesión autonómica.

Para quienes no disponen de correo electrónico, el QR se envía por correo postal, garantizando que todos los ciudadanos puedan acceder al servicio, independientemente de su nivel de competencia digital.“Es una medida que garantiza la igualdad de oportunidades y una movilidad más accesible para todos”, destacó el viceconsejero.

Tecnología sencilla y eficaz para un transporte moderno

El QR, que funciona como identificador personal, puede mostrarse directamente desde el teléfono móvil o en papel. Los conductores cuentan con lectores móviles que validan el viaje de manera inmediata, facilitando un control rápido y seguro.

Aunque en el futuro no se descarta el uso de tarjetas físicas, la Junta apuesta actualmente por el sistema QR por su rapidez, comodidad y universalidad, una tecnología similar a la utilizada en sectores como el comercio o la cultura.“Hablamos de una tecnología sencilla, segura y al alcance de todos, que moderniza el servicio público sin dejar a nadie atrás”, afirmó Ortega.

Formación digital para todos

Los talleres formativos, gratuitos y abiertos a toda la población, se imparten de forma periódica en los Espacios CyL Digital. En ellos, los asistentes aprenden paso a paso cómo solicitar la tarjeta Buscyl, además de adquirir nociones útiles sobre correo electrónico, digitalización de documentos o ciberseguridad.

La Junta mantiene su compromiso de extender esta formación por todo el territorio, con especial atención a las zonas rurales, donde la digitalización supone una herramienta clave para acercar la administración a los ciudadanos.

Además, el programa CyL Digital incorporará nuevas acciones formativas como los "Demo Days", jornadas prácticas donde se enseñará a realizar diferentes gestiones en línea: desde solicitar la Tarjeta Buscyl hasta realizar compras por Internet.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas en asistir a estos talleres pueden inscribirse a través de la web www.cyldigital.es o llamando al teléfono gratuito 900 909 752. Más información sobre las jornadas Demo Days está disponible en: https://www.cyldigital.es/demo-days