Impulso al empleo en hostelería en Salamanca con formación remunerada y acompañamiento personalizado

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria para participar en una acción formativa especializada en hostelería, integrada en el proyecto Laboris Helmántica. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto total superior al millón y medio de euros, de los que el 60 % proviene de los fondos europeos FSE Plus y el 40 % restante es aportado directamente por el consistorio salmantino. El objetivo principal es dotar a los ciudadanos de herramientas reales para su inserción en el mercado laboral, en especial en un sector tan dinámico como el de la restauración.

La formación, denominada Operaciones básicas de restaurante y bar, ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia y destaca por su enfoque integral. El programa se divide en ocho módulos que incluyen prácticas profesionales no laborales y formación transversal, todo ello respaldado por tutorías individuales. Para garantizar que los alumnos puedan centrarse en su aprendizaje, el Ayuntamiento ofrece hasta 15 becas por curso con una remuneración de 13,45 euros por día de asistencia. Estas ayudas están diseñadas para cubrir gastos de transporte y facilitar la conciliación, siempre que los ingresos de los participantes no superen el 75 % del IPREM.

Además de la ayuda económica, cada participante contará con una póliza de seguros de accidentes y responsabilidad civil pagada íntegramente por el Ayuntamiento. Uno de los puntos más valiosos de esta convocatoria es la figura del tutor de empleabilidad, un profesional encargado de acompañar a cada alumno en su itinerario personalizado para asegurar que la formación se traduzca efectivamente en un contrato de trabajo.

Los requisitos para optar a estas plazas incluyen estar empadronado en Salamanca capital, figurar como desempleado y pertenecer a colectivos específicos con mayores barreras de acceso al empleo, como mayores de 45 años, desempleados de larga duración o personas con discapacidad. Si bien el proceso está abierto a todos los barrios de la ciudad, se otorgará prioridad a los residentes de zonas como la trastormesina, el noroeste y el norte, en barrios emblemáticos como Pizarrales, Tejares o Garrido Norte.

El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días naturales a partir de este viernes. Los interesados deben entregar su instancia en el Registro General Municipal o a través de las vías administrativas legales. Esta es una oportunidad estratégica para quienes desean profesionalizar su vocación hostelera bajo el amparo de un programa que no solo enseña, sino que también protege y remunera el esfuerzo de sus alumnos.