Impulso al empleo en Salamanca con hasta 140 plazas en cuatro nuevos cursos

Los nuevos cursos se suman a un plan formativo que ya incluye un total de 39 formaciones, 21 cursos del proyecto Laboris Helmántica con fondos europeos, dos programas mixtos de formación y empleo, y cuatro programas de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD)

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de su Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL), ha abierto la inscripción para cuatro nuevos cursos que ofrecen un total de 140 plazas. Estas formaciones, diseñadas en colaboración con empresas locales, buscan capacitar a desempleados para cubrir perfiles laborales específicos y facilitar su reincorporación al mercado de trabajo.

La concejala de Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha señalado que esta oferta es fruto del contacto directo y continuo con el tejido empresarial de la ciudad. Los nuevos cursos se suman a un plan formativo que ya incluye un total de 39 formaciones, 21 cursos del proyecto Laboris Helmántica con fondos europeos, dos programas mixtos de formación y empleo, y cuatro programas de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD).

Los cursos, que comenzarán en septiembre, se dividen en dos modalidades:

Cursos Presenciales (40 plazas en total)

  • Manejo de carretillas elevadoras y plataformas móviles de personal: Se impartirá del 1 al 16 de septiembre, con una duración de 53 horas. El plazo de preinscripción finaliza el 27 de agosto.
  • Energías renovables y montaje de instalaciones fotovoltaicas: Se desarrollará del 9 de septiembre al 14 de noviembre, con 246 horas de formación que incluyen prácticas reales en empresas. Las preinscripciones están abiertas hasta el 5 de septiembre.

Cursos en Línea (100 plazas en total)

  • Habilidades digitales básicas: Tendrá lugar del 9 de septiembre al 21 de octubre, con una duración de 76 horas. La preinscripción puede realizarse hasta el 4 de septiembre.
  • Uso de redes sociales para la inserción sociolaboral: Se llevará a cabo del 9 al 23 de septiembre, con 28 horas de duración. La preinscripción también finaliza el 4 de septiembre.

La asignación de plazas se realizará por orden de preinscripción. Para poder optar a una de estas plazas, los solicitantes deben cumplir tres requisitos: estar inscritos en el CEFOL, encontrarse en situación de desempleo y estar empadronados en la ciudad de Salamanca con una antigüedad mínima de seis meses.

El alta en el CEFOL se puede gestionar a través del correo electrónico cefol@aytosalamanca.es o llamando al teléfono 923 25 20 01. La preinscripción para cada curso debe realizarse a través de los enlaces web específicos que se encuentran en el portal del Ayuntamiento.

