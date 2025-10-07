Impulso a la igualdad en la Administración con un nuevo plan para cerrar la brecha salarial y reforzar la conciliación

El Consejo de Ministros ha aprobado el IV Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado (AGE), un documento acordado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que busca avanzar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres en el sector público.

El plan incorpora 20 objetivos y 45 medidas destinadas a corregir desigualdades estructurales, con especial atención a la brecha salarial y a la conciliación. Por primera vez, la Administración realizará una auditoría completa de sueldos y publicará informes anuales sobre la evolución de las diferencias retributivas.

Asimismo, se establecerá un seguimiento anual de la representación femenina en los niveles directivos (28 y 30) para garantizar una presencia equilibrada en los espacios de decisión.

Otro de los ejes clave es la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, con formación obligatoria para el personal y una red de asesoría confidencial con cobertura nacional.

Según datos de CSIF, las mujeres en la Administración ganan un 10,5 % menos que los hombres, y siguen asumiendo la mayoría de las excedencias por cuidados familiares. El nuevo plan aspira a revertir esta situación y a hacer de la AGE un modelo de igualdad efectiva.