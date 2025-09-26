Impulso millonario a la telemonitorización de pacientes crónicos con un proyecto pionero en SACYL

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de telemonitorización dentro del área de actuación Atención personalizada, con el objetivo de transformar la atención a pacientes crónicos y pluripatológicos. La iniciativa, financiada por el Ministerio de Sanidad e integrada en la Agenda Digital de la Comunidad, persigue desplegar una plataforma de telemedicina que combine servicios presenciales y virtuales, garantizando un seguimiento continuado y accesible.

El primer paso será un pilotaje de tres meses en pacientes con insuficiencia cardiaca, una de las patologías que más ingresos hospitalarios genera. Tras su evaluación, el modelo se ampliará a otros colectivos en los que la monitorización domiciliaria aporte beneficios. Estudios previos señalan que estas herramientas pueden reducir hasta un 15 % la mortalidad y los ingresos, y disminuir en un 43 % los desplazamientos.

Para garantizar su implantación, se invertirán 2,3 millones de euros en servidores de alta densidad, 1,2 millones en almacenamiento y 753.000 euros en infraestructuras para proyectos de inteligencia artificial. Con ello, Castilla y León se posiciona a la vanguardia en la atención digital personalizada, favoreciendo una sanidad más cercana, eficiente y sostenible.