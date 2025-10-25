Iñaki Urrutia, cómico y colaborador de Zapeando, se casa en Salamanca

Archivo. Iñaki Urrutia durante un festival de comedia en Guijuelo junto a Miguel Martín y Juancho Bernabé

No pocas veces Salamanca se ha convertido en un plató de televisión, pero el motivo por el que multitud de celebridades se acercarán este sábado a la ciudad es bien distinta. El presentador de televisión Iñaki Urrutia, actual conductor de 'Zapeando', ha elegido la capital charra para darse el "sí, quiero" con su pareja.

En este día tan lluvioso, el carismático televisivo ha contraído matrimonio con María, una salmantina que a partir de este sábado será su mujer. Al parecer, en enlace ha tenido lugar en una finca privada.

La boda de Iñaki Urrutia había levantado mucha expectación en el mundo de la televisión, puesto que el cómico siempre ha llevado su vida privada muy en secreto.

Se espera que sean muchos los rostros de la televisión, incluidos compañeros de programa, los que no quieran perderse este día tan especial en la vida de Urrutia.