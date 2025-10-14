Inaugurada la exposición del LXI Concurso de Fotografía de la Semana Santa Salmantina en la plaza del Liceo

La plaza del Liceo acoge desde este martes la exposición del LXI Concurso de Fotografía ‘Semana Santa Salmantina. Memorial Lorenzo Rodríguez Durán’. La muestra, que expone las mejores imágenes presentadas al certamen, fue inaugurada por la concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, y el presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández Mateo.

La exposición, de acceso libre en la vía pública, estará disponible para el público hasta el próximo 28 de octubre.

Camino al cartel anunciador de 2026

El certamen ha contado con una gran participación, con un total de 168 fotografías presentadas por treinta y tres fotógrafos. Un jurado se encargó previamente de seleccionar las 40 imágenes que componen la exposición actual.

Mientras la muestra esté en la calle, un nuevo jurado, compuesto por fotógrafos, un publicista y representantes de la Junta de Semana Santa y del Ayuntamiento, deliberará para seleccionar a los ganadores de la edición.

Los premios establecidos son:

Primer Premio: 1.000 euros y la imagen será el cartel anunciador de la Semana Santa 2026 .

Segundo Premio: 600 euros .

Tercer Premio (Premio ‘Piedra Dorada’): 300 euros.

Los ganadores serán, además, obsequiados con diferentes productos gracias al patrocinio de El Corte Inglés. El fallo final del jurado se dará a conocer el 6 de noviembre, a las 20:30 horas, durante la Gala de Presentación del Cartel de la Semana Santa 2026 en el Teatro Liceo.