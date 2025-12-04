Inaugurada la placa conmemorativa que recuerda el lugar de nacimiento de Carmen Martín Gaite en la plaza de los Bandos

Inauguración de la placa conmemorativa por el centenario del nacimiento de la escritora Carmen Martín Gaite en el edificio de la entidad en la plaza de los Bandos

Carmen Martín Gaite nació y vivió durante los primeros años de su vida en una casa ubicada en la plaza de los Bandos. Esa vivienda, ya inexistente, ocupaba el solar en el que actualmente se erige el edificio de Unicaja. La entidad, consciente de ello, ha querido sumarse a la conmemoración del centenario del nacimiento de la escritora y ha instalado una placa en el vestíbluo de la construcción que recuerda el lugar donde la salmantina empezó a dar muestras de su talento.

"Es un orgullo inaugurar esta placa en el edificio en el que vivió una autora indispensable del siglo XX", ha destacado Manuel Rubio, el director territorial de Unicaja en Castilla y León, instantes antes del descubrimiento de la placa, que podría convertirse en una nueva parada en las visitas guiadas que transcurren por la Salamanca más literaria. "Es un lugar de tránsito de turistas y guías", ha añadido Esther del Brío, coordinadora del blog sobre la escritora.

La que fuera residencia de Carmen Martín Gaite no solo dio cobijo a la escritora, sino que también le inspiró en la creación de sus dos novelas con sabor charro: 'Entre visillos' y 'El cuarto de atrás'. En la primera plasma las ansias de libertad propias de la adolescencia, mientras que en la segunda "echa de menos su casa. Habla de esa Salamanca que sentimos todos cuando salimos fuera", ha explicado la senadora y catedrática de la Universidad.

Gran presencia en la plaza de los Bandos

Esta nueva placa es un homenaje más que la ciudad de Salamanca brinda a su autora más famosa en la plaza de los Bandos. En su centro se encuentra una estatua en su honor y el Centro Internacional del Español alberga su legado desde el pasado año. Y es que las que fueran las cámaras acorazadas del Banco de España custodian 96 libros, unos 1.400 manuscritos y 4.700 fotografías de Carmen Martín Gaite.

Los archivadores clasificados y contenedores de los fondos de Carmen Martín Gaite solo son accesibles a investigadores y estudiosos de la vida y obra de la escritora, pero se acercan a la ciudadanía salmantina a través de exposiciones temporales. Algunos de los tesoros que guardan son el manuscrito original de 'Entre visillos', la felicitación que Carmiña le hizo a su padre por el Día de San José en el año 1937 o los cuatro dibujos que realizó para la elección de la cubierta de 'El Balneario' (1955).

Actos por la conmemoración de su nacimiento

2025 ha sido declarado como el año de Carmen Martín Gaite. Desde el mes de enero se han celebrado diversos actos en su honor: desde obras teatrales protagonizadas por sus personajes y la propia escritora a conferencias en torno a su figura. También se ha inaugurado la biblioteca que lleva su nombre y que da servicio a los vecinos de Pizarrales, San Bernardo o El Carmen. "Estamos orgullosos de participar el legado de una de las grandes figuras de las letras hispánicas", ha mantenido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

El próximo 8 de diciembre se conmemora el centenario de su nacimiento. Por ello, el Ayuntamiento ha organizado una programación de la que se conocerá más detalles en los próximos días. El 9 se celebrará un acto en la Biblioteca Municipal 'Carmen Martín Gaite' y se llevarán a cabo actividades para todos los públicos. "Habrá alguna sorpresa", ha recalcado el edil.