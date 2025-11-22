Inaugurado el VI Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca bajo el lema 'Leer nos da sueños'

El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, inauguró este sábado el VI Salón del Libro Infantil y Juvenil, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Asociación LASAL (Salamanca Animación a la Lectura).

El Salón se consolida como una plataforma clave para la promoción de la lectura, con el objetivo de llevar el libro infantil y juvenil a toda la ciudad. Las actividades se desarrollarán desde este sábado, 22 de noviembre, hasta el 11 de enero de 2026.

'Leer nos da sueños': el Lema de la edición

Este año, el lema central del Salón es “Leer nos da sueños”, y toda la programación gira en torno al fascinante mundo de los sueños, abarcando todas sus acepciones: desde el elemento onírico y la representación de la fantasía hasta los anhelos, los deseos, las pesadillas y la interpretación de los sueños en la literatura clásica y contemporánea.

La programación es variada y combina encuentros con autores e ilustradores, conferencias, talleres, sesiones de cuentacuentos y un concurso dirigido a escolares. Las actividades se repartirán por diversos puntos de la ciudad, incluyendo la Torre de los Anaya, las bibliotecas municipales, la Biblioteca de la Casa de las Conchas, librerías locales y la Facultad de Educación de la UPSA.

Exposición temática y homenaje a Carmen Martín Gaite

El corazón del Salón es una exposición temática que se puede visitar en la Torre de los Anaya. La muestra explora el mundo de los sueños en contraste con sus antónimos, como la vigilia, el insomnio y la realidad. Está dirigida tanto al público en general como a los centros escolares de Primaria y Secundaria, ofreciendo una propuesta creativa donde los libros despiertan el asombro y la belleza.

La exposición incluye un espacio especial llamado "El cuarto de atrás", dedicado a homenajear a la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, de quien se conmemora el centenario de su nacimiento.