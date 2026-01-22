Entre la incertidumbre y la normalidad: ¿temen los viajeros salmantinos coger el tren?

Los psicólogos y psicólogas de España han advertido sobre la posibilidad de que se creara cierta psicosis social en torno a viajar en tren y no es para menos con los accidentes que se han producido en Adamuz y Gelida, con 46 fallecidos en total entre los dos y un tercero en Cartagena producido por causas externas al tren, por una grúa del ayuntamiento murciano.

Para ello, SALAMANCA24HORAS ha preguntado a los viajeros en la estación de tren de la capital del Tormes para así conocer de primera mano si existe algún tipo de miedo a coger este medio de transporte.

En casi todos los casos ha habido un denominador común y es la ausencia de miedo a viajar en tren, comprendiendo muchos de los viajeros que se ha tratado de un incidente que no se produce con asiduidad.

Silvia, una de las viajeras, ha expuesto que “miedo no tengo pero sí que tengo mucha incertidumbre. Voy para allá y pienso: ¿y si nos pasa lo mismo?, además de indicar que seguirá viajando en ferrocarril.

Otros usuarios también han indicado que normalmente no cogen el tren para viajar, pero que incluso después del accidente, no han dudado en comprar uno de los billetes: “Temor ninguno y no tengo problema en coger el tren”.

Otra de las jóvenes que se disponían a viajar en tren también ha explicado otro punto importante para entender la ausencia de miedo y es que “en estos trenes poco temor puedo llegar a tener. No van tan rápidos como el AVE y uno se queda más tranquilo la verdad”.

De este modo, queda comprobado que en Salamanca, a pesar de que existe esa pequeña posibilidad de que haya miedo entre los viajeros, por regla general no sienten que vaya a ocurrir ningún incidente.