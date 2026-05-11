Incertidumbre en el fin de las obras de electrificación de Saavedra y Fajardo tras meses de retrasos

Las obras de demolición y reconstrucción del viaducto de la avenida Saavedra y Fajardo, entre la avenida de Carlos I y la calle Castroverde, continúan varios meses después de la fecha inicialmente prevista para su finalización.

La actuación, ejecutada por Adif, obligó al cierre al tráfico de la zona desde el pasado 30 de junio y contaba con un plazo estimado de ocho meses.

La intervención tenía como objetivo adaptar la altura del viaducto al nuevo sistema de electrificación de la línea ferroviaria hasta Fuentes de Oñoro, una infraestructura considerada clave para completar la modernización del trazado hasta la frontera portuguesa.

Según el calendario previsto, las obras deberían haber concluido el pasado mes de febrero. Sin embargo, los trabajos se han prolongado más de lo esperado y la circulación en la zona continúa viéndose afectada por los desvíos y cambios de tráfico habilitados desde el inicio de la actuación.

Desde Adif aseguran que la obra se encuentra ya "en su última fase" y apuntan a las condiciones meteorológicas registradas durante los últimos meses como principal causa del retraso acumulado. Fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias señalan que la previsión actual es que los trabajos puedan quedar finalizados "este mes o el siguiente", siempre que no se produzcan nuevos contratiempos.

Mientras tanto, el malestar entre vecinos y conductores continúa creciendo. Muchos usuarios denuncian las complicaciones diarias que está generando el corte total de dicha ubicación, especialmente para acceder a Salamanca desde la zona sur de la ciudad y municipios cercanos, obligando a realizar largos desvíos y soportar importantes retenciones en horas punta. Tras más de diez meses de obras, son muchos los que consideran que la situación se está alargando más de lo previsto y reclaman una solución definitiva "cuanto antes".