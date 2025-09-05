Incibe lanza la campaña ‘Vuelta al cole cibersegura 2025’ para proteger a menores y familias en Internet

El Instituto Nacional de TecnologÃ­as de la ComunicaciÃ³n (Inteco) cambia de nombre y pasa a denominarse Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe)

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña de concienciación ‘Vuelta al cole cibersegura 2025’ (#VueltaAlColeCibersegura), una iniciativa que busca reforzar los buenos hábitos digitales entre los menores, así como entre padres, madres y educadores, coincidiendo con el arranque del curso escolar.

La propuesta incluye artículos, infografías, materiales visuales y programas formativos que ayudarán a adquirir competencias digitales útiles en el día a día. Además, se presentará el catálogo de servicios de Incibe para el ámbito educativo, con soluciones dirigidas a docentes y centros escolares.

Uno de los objetivos principales es enseñar a los menores a utilizar Internet y la tecnología de manera segura y responsable, preparándolos para identificar y afrontar riesgos habituales como el ciberacoso, la suplantación de identidad, los fraudes, el acceso a contenidos inapropiados o la difusión no consentida de imágenes.

Los profesores encontrarán orientaciones sobre la gestión de dispositivos en clase, la protección de datos en el centro y la integración de la ciberseguridad en la formación diaria. Por su parte, las familias contarán con guías para configurar la seguridad y privacidad en los dispositivos del hogar, controlar el tiempo de uso y establecer normas claras mediante pactos y herramientas prácticas.

En 2024, de las consultas recibidas en el servicio 017 de Incibe, el 16,7 % se relacionó con privacidad y reputación online, el 12,9 % con suplantación de identidad y el 10,8 % con extorsiones, lo que evidencia la importancia de reforzar la prevención desde edades tempranas.