Incibe lanza la campaña ‘Vuelta al cole cibersegura 2025’ para proteger a menores y familias en Internet
El programa ofrece recursos prácticos para docentes y hogares, con el fin de fomentar un uso responsable de la tecnología y prevenir riesgos digitales en el inicio del curso escolar
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña de concienciación ‘Vuelta al cole cibersegura 2025’ (#VueltaAlColeCibersegura), una iniciativa que busca reforzar los buenos hábitos digitales entre los menores, así como entre padres, madres y educadores, coincidiendo con el arranque del curso escolar.
La propuesta incluye artículos, infografías, materiales visuales y programas formativos que ayudarán a adquirir competencias digitales útiles en el día a día. Además, se presentará el catálogo de servicios de Incibe para el ámbito educativo, con soluciones dirigidas a docentes y centros escolares.
Uno de los objetivos principales es enseñar a los menores a utilizar Internet y la tecnología de manera segura y responsable, preparándolos para identificar y afrontar riesgos habituales como el ciberacoso, la suplantación de identidad, los fraudes, el acceso a contenidos inapropiados o la difusión no consentida de imágenes.
Los profesores encontrarán orientaciones sobre la gestión de dispositivos en clase, la protección de datos en el centro y la integración de la ciberseguridad en la formación diaria. Por su parte, las familias contarán con guías para configurar la seguridad y privacidad en los dispositivos del hogar, controlar el tiempo de uso y establecer normas claras mediante pactos y herramientas prácticas.
En 2024, de las consultas recibidas en el servicio 017 de Incibe, el 16,7 % se relacionó con privacidad y reputación online, el 12,9 % con suplantación de identidad y el 10,8 % con extorsiones, lo que evidencia la importancia de reforzar la prevención desde edades tempranas.
