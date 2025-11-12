La incidencia de la gripe repunta en CyL y supera el umbral epidémico con especial incidencia en niños entre 5 y 14 años

Enfermería da marcha atrás y administrará la vacuna de la gripe sin prescripción para evitar sanciones. Foto de archivo

La tasa de incidencia de síndromes gripales supera levemente el umbral epidémico al situarse en 51 casos por 100.000 habitantes con especial incidencia en los niños de entre 5 y 14 años.

Según refleja el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), consultado por Europa Press, y que analiza la semana comprendida entre el 3 y el 9 de noviembre, la tasa casi se ha duplicado al pasar de los 23 casos a los mencionados 51.

Además, un 40 por ciento de las muestras centinelas y un nueve por ciento de las hospitalarias son positivas a gripe A (tanto H1 como H3). Por otra parte, el documento constata que se mantiene la circulación de rinovirus/enterovirus, mientras que el SARS-CoV-2, el VRS y la gripe B se detectan de manera esporádica.

Por último, la tasa de las infecciones respiratorias agudas en su conjunto han pasado de los 501 casos por 100.000 habitantes a los 549 de la semana de estudio.