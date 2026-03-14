Una incidencia en la media tensión eléctrica deja sin luz a 2.000 personas en Salamanca

2.000 vecinos de la capital del Tormes se han quedado sin suministro eléctrico durante unos minutos, una incidencia que se ha solucionado rápidamente, cuatro minutos después, cuando i-DE, la distribuidora de Iberdrola ha logrado de manera telemática solucionar la incidencia en el 80 por ciento de los vecinos afectados, en la zona de la avenida María Auxiliadora.

Todo se ha debido a una incidencia en uno de los cables subterráneos de media tensión que ha dejado en primer lugar a miles de vecinos sin luz, solucionado cuatro minutos después el problema en el 80 por ciento de los mismos y, una hora después, recuperando al cien por ciento el suministro eléctrico.

Los técnicos de Iberdrola han estado trabajando durante una hora, desde las 12:30 horas, cuando se registró la incidencia, y hasta las 13:30 horas, hasta solucionar completamente el problema y restablecer el servicio.