Las increíbles imágenes de una nueva boreal en el cielo de Salamanca

Las auroras boreales han vuelto a teñir el cielo a su paso por la Península Ibérica. Salamanca no ha sido indiferente a este hecho y durante la noche de este lunes, 19 de enero, se ha podido ver en el firmamento un torno cercano al magenta.

Este fenómeno en forma de luminiscencia ha dejado una bonita imagen en lugares como la Ermita del Viso, en Monterrubio de la Armuña. Precisamente, allí Startrails Salamanca ha captado el paso de una aurora boreal a simple vista.

Las imágenes que acompañan esta noticia han sido captadas este lunes a las 23:00 horas, tal y como indicaba a este medio Óscar Martín.

Estas auroras boreales, que son más típicas en zonas cercanas a los polos, son causadas por partículas solares que interactúan con la atmósfera. En zonas de latitudes bajas ,como Salamanca, se dan en situaciones con una actividad solar muy intensa, como podrían ser tormentas geomagnéticas que desplazan esas particulares solares más al sur.