Incrementados en casi 24 millones la financiación del Acuerdo Marco de Servicios Sociales

Antes de cumplirse un año desde la entrada en vigor del actual Acuerdo Marco 2024-2027, la Junta ha aprobado hoy un aumento de 23,7 millones de euros en la financiación destinada a los servicios sociales prestados por entidades locales, como ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. Esta ampliación presupuestaria se ha formalizado mediante una adenda al acuerdo, el mecanismo previsto para su revisión anual.

El incremento aprobado, que se repartirá entre las tres anualidades restantes del Acuerdo Marco, supone 8,47 millones más para 2025, una cifra que se consolidará en los siguientes ejercicios. Con esta actualización, la inversión total alcanzará los 415 millones de euros, lo que supone un aumento del 36 % (109 millones) respecto al periodo anterior.

El grueso de la ampliación, 18,87 millones de euros, se destinará a reforzar el servicio de ayuda a domicilio. Este servicio es clave para permitir que personas mayores y en situación de dependencia, especialmente en el medio rural, puedan seguir viviendo en sus hogares con la atención adecuada.

También se incrementa en 4,25 millones de euros la partida para retribuciones del personal técnico de Servicios Sociales, con el objetivo de equiparar salarios a los nuevos módulos retributivos y asumir subidas salariales. Además, se sumarán 25 nuevos profesionales, alcanzando un total de 1.429 trabajadores en los equipos de acción social básica y de segundo nivel, el 53 % de ellos en zonas rurales.

Otra de las actualizaciones presupuestarias afecta a la financiación de plazas en centros residenciales y de día para personas mayores dependientes, con un refuerzo de 556.372 euros. Asimismo, se impulsarán programas locales como la formación de cuidadores no profesionales.

Por último, se incluyen medidas específicas de emergencia social, con ayudas para familias que han perdido su vivienda a causa de los incendios que han afectado recientemente a distintas zonas de la comunidad. Estas familias recibirán apoyo económico para su alojamiento temporal mientras se rehabilitan sus hogares.