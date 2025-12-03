Industria reparte 700.000 euros entre 1.548 trabajadores afectados por un expediente de suspensión laboral

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha aprobado conceder ayudas por un importe de 700.038 euros a 1.548 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en causa de fuerza mayor temporal o en aplicación del mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo, en centros de trabajo de Castilla y León, según informa la Agencia ICAL.

Las ayudas han sido publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León que también recoge la denegación de la misma a 148, la inadmisión de tres solicitudes por resultar extemporáneas y se han dado por desistidas otras 18 solicitudes.

Los beneficiarios van a recibir una ayuda que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros, en función del número de jornadas de afección que hayan sufrido, y podrán compatibilizar esta ayuda con otras destinadas a la misma finalidad, siempre que la suma de las percepciones - incluido, en su caso, salario y/o prestación por desempleo - no supere el 100 % de su retribución bruta mensual.

La convocatoria ATRER 2025, se enmarca en una mejor situación del mercado laboral que se traduce en un descenso de los trabajadores afectados por ERTE. Sin embargo, el número de trabajadores beneficiarios se han incrementado, pasando de los 1.363 beneficiarios de la convocatoria del pasado año a los 1.548 de la convocatoria de este año.