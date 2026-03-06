La industria del tatuaje, protagonista del XIV Concurso anual de fotografía del Museo del Comercio de Salamanca

La industria del tatuaje ha sido la elegida en el Consejo de Administración de la Sociedad de Turismo de Salamanca como la temática protagonista del XIV Concurso anual de fotografía del Museo del Comercio y la Industria de Salamanca.

El ayuntamiento salmantino informa de que se podrán fotografiar para presentar al concurso tatuajes realizados, tatuadores, o incluso diseños, instrumentos para su realización y los propios locales que estén en activo o que ya hayan cerrado.

En juego hay premios que van desde los 250 hasta los 1.000 euros para el primer ganador. Son en total tres premios, más un reconocimiento especial dotado de otros 250 euros y once accésit.

Las fotografías presentadas a concurso podrán ser enviadas por correo ordinario o entregadas en el Museo del Comercio hasta el 15 de junio del 2026 a las 14:00 horas.

El fallo se hará público antes del 30 de junio de 2026.