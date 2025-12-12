La inflación en Salamanca sube un 3,7% en noviembre y supera la media regional

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó un 3,1% en Castilla y León en noviembre, cifra que se situó una décima por encima de la media nacional, que registró un crecimiento del 3%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La vivienda fue el principal motor de este incremento en la Comunidad, con un aumento del 4,9%, aunque este porcentaje fue ocho décimas inferior al registrado a nivel nacional.

En el caso de Salamanca, los precios subieron un 3,7% respecto al mismo mes del año anterior, situándose por encima de la media regional y liderando el ranking provincial junto a Soria y Valladolid (ambas con un 3,3%). Por debajo del 3% se encuentran Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Zamora (2,9%) y León (2,8%).

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas. Castilla y León se situó en mitad de la tabla junto a la media nacional, mientras que Madrid (3,7%) y Comunidad Valenciana (3,4%) presentaron los incrementos más elevados, frente a Canarias (2,3%) y La Rioja (2,4%) con subidas más moderadas.

En Castilla y León, la subida de precios interanual se debió principalmente al aumento de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,9%), así como a las bebidas alcohólicas y tabaco (4,6%), hoteles y restaurantes (4,4%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,7%). Más moderados fueron los incrementos en sanidad (2,3%), transporte (2,2%), enseñanza (1,9%), comunicaciones (1,8%), menaje y muebles (1,6%) y ocio y cultura (0,9%). Solo vestido y calzado registró un descenso del 0,5%.

A nivel nacional, el INE apunta que la tasa anual de la vivienda disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad respecto a noviembre de 2024. Entre los grupos con influencia positiva destacan ocio y cultura (1,2%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%), impulsados por el aumento de los precios de aceites y grasas y de productos lácteos, que subieron más que en el mismo periodo del año anterior.

En la variación mensual respecto a octubre, los precios en Castilla y León aumentaron un 0,4%, con subidas especialmente pronunciadas en vestido y calzado (5,8%). El resto de los sectores se comportaron de manera más moderada: alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%), transporte (0,5%), sanidad y bebidas alcohólicas y tabaco (0,3%), menaje, enseñanza y otros bienes y servicios (0,1%). Se mantuvo estable el sector de restaurantes y hoteles, mientras que ocio y cultura (-0,6%) y comunicaciones y vivienda (-0,1%) registraron descensos.