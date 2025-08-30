Las influencers María y Marta Pombo visitan Salamanca como invitadas de una boda

Dos de las influencers que están más de moda, sobre todo en la red social Instagram, las hermanas María y Marta Pombo se encuentran visitando la capital del Tormes este sábado 30 de septiembre. El motivo de su presencia en Salamanca, tal y como han mostrado a través de 'stories' ambas hermanas es una boda a la que han sido invitadas.

María y Marta Pombo visitan Salamanca como invitadas de una boda | Instagram Marta Pombo (@mpombor)

Concretamente, ha sido Marta la que ha difundido mayor contenido a través de sus redes, en una 'story' en la que aparecen su hermana María y su marido Luis Zamalloa, en la que muestra su presencia en la capital charra contando su experiencia con una faja, al más puro estilo Kim Kardashian, que se ha puesto bajo el vestido y de la que dice que le "aprieta", bromeando con que podría marearse por llevar una talla pequeña.

Por su parte, su hermana María ha compartido una imagen con las vistas de la Catedral.