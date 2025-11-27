Informan de problemas de suministro de un medicamento para el tratamiento de la presión arterial elevada

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado un problema de suministro que afecta a Tenormin 0,5 mg/ml solución inyectable en envases de 5 ampollas de 10 ml (CN 966317), un medicamento esencial para el tratamiento de arritmias cardíacas y la intervención temprana en casos de infarto agudo de miocardio. Según ha informado el titular de la autorización de comercialización, Atnahs Pharma Netherlands B. V., el desabastecimiento se debe a un aumento inesperado de la demanda que ha tensionado la disponibilidad del producto.

En estos momentos, el laboratorio está distribuyendo de forma controlada las unidades limitadas que mantiene en stock. Las previsiones no son optimistas: la compañía ha trasladado a la AEMPS que la falta de suministro podría prolongarse hasta febrero de 2026, lo que convierte esta incidencia en una de las más prolongadas registradas en el ámbito hospitalario en los últimos años.

Tenormin inyectable, cuyo principio activo es atenolol —un beta-bloqueante selectivo de tipo beta-1—, es el único medicamento autorizado y comercializado en España con esta formulación, dosis y vía de administración. Su carácter único agrava aún más el impacto del desabastecimiento, dado que no existe un medicamento equivalente de atenolol parenteral disponible en el territorio nacional.

Ante la magnitud del problema, la AEMPS ha iniciado gestiones para importar el medicamento desde otros mercados. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible localizar unidades en el extranjero, lo que evidencia un contexto internacional de disponibilidad limitada.

Aun así, la agencia recuerda que existen alternativas terapéuticas que pueden considerarse según la situación clínica del paciente, como otros beta-bloqueantes intravenosos o antiarrítmicos de diferentes grupos farmacológicos.

La AEMPS asegura que continúa trabajando para resolver la situación lo antes posible y mantiene un diálogo constante con los laboratorios que fabrican posibles alternativas para fomentar un aumento de su producción. Asimismo, recuerda que su listado de problemas de suministro se actualiza de manera continua para facilitar el seguimiento de estas incidencias por parte de profesionales sanitarios y centros hospitalarios.