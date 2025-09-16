Un informe del Consejo de Cuentas constata que el Ayuntamiento de Salamanca cumple con la normativa de igualdad

Un informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha concluido que los grandes ayuntamientos de la comunidad, incluido el de Salamanca, cumplen con la normativa de igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género a través de diversos planes de actuación. La fiscalización, presentada por el presidente del Consejo, Mario Amilivia, analizó a las nueve capitales de provincia y otros cinco grandes municipios.

El estudio destaca que todos los ayuntamientos analizados han aprobado planes municipales externos de igualdad. En el caso de Salamanca, el informe señala que el plan del consistorio se encuentra "tácitamente prorrogado hasta la elaboración de un nuevo plan", que estaba en curso al momento de la auditoría. Además, el Ayuntamiento de Salamanca cumple con la normativa de transparencia al publicar sus planes.

Un plan interno de igualdad para los empleados públicos

El informe también verifica el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con la igualdad interna. El consistorio ha aprobado un plan de igualdad para sus empleados públicos, que estaba vigente al inicio de la última legislatura. El diagnóstico previo de este plan, realizado por la propia entidad, subraya la necesidad de potenciar la formación en igualdad y el uso del lenguaje inclusivo.

No obstante, el Consejo de Cuentas ha identificado algunas áreas de mejora. En cuanto a los planes externos, se ha observado que, aunque el Ayuntamiento de Salamanca prevé el seguimiento anual de sus planes a través de informes, la ejecución de las medidas de formación contra la violencia de género ha tenido "desviaciones" respecto a lo previsto.

En los planes internos, el Consejo de Cuentas ha recomendado que, en caso de empate en procesos selectivos, el consistorio salmantino se remita a los criterios legales de desempate en lugar de aplicar medidas de discriminación positiva. Asimismo, el informe indica que, aunque el Ayuntamiento de Salamanca sí ha realizado un seguimiento y evaluación de su plan interno, las medidas de promoción de la conciliación se encuentran "en proceso de realización".

A pesar de estas observaciones, la conclusión general es que el Ayuntamiento de Salamanca ha cumplido con su competencia legal en materia de igualdad. El informe del Consejo de Cuentas, que alcanza las 300 auditorías en su serie histórica, subraya el compromiso de las entidades locales con esta normativa.