El Ingreso Mínimo Vital llegó en abril a más de 5.500 hogares de Salamanca

Durante el pasado mes de abril, el Ingreso Mínimo Vital llegó a 36.407 hogares de Castilla y León, en los que viven 110.212 personas; un dato superior al del mes anterior, con 35.607 hogares y 107.855 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 846.454 hogares y 2.538.014 personas.

En el caso de Salamanca, esta prestación entró en hasta 5.553 hogares, en los que viven 16.343 personas, lo que la coloca como la tercera provincia de la Comunidad, detrás de León (8.087 hogares y 21.925 personas) y Valladolid (7.553 hogares y 23.695 personas). A la cola queda Soria, con 1.000 hogares y 3.413 personas.

Los datos también revelan que en la mayor parte de los hogares en Castilla y León a los que ha llegado el IMV hay menores de edad (18.575), en otros 11.308 no hay menores y los 6.527 restantes son monoparentales. Asimismo, la cuantía media de la prestación en la Comunidad alcanzó los 532,35 euros al mes por hogar, ligeramente por debajo de la media (540,62 euros), y 175,85 euros por beneficiario, casi igual que en el resto del país (177,16 euros).