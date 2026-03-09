Un ingreso pendiente de más de 550 euros a través de 'Mi Carpeta Ciudadana': así es la nueva estafa para conseguir datos personales y bancarios

"Se ha detectado una campaña de correos maliciosos suplantando la identidad de diversas Administraciones Públicas (phising) solicitando datos personales": este es el mensaje que aparece en el portal de 'Mi Carpeta Ciudadana' del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El motivo de este mensaje es porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha identificado una campaña fraudulenta de correos electrónicos que suplanta la identidad de 'Mi Carpeta Ciudadana', el servicio digital del Gobierno de España que permite ver, gestionar y consultar todos los trámites administrativos (datos personales, notificaciones, citas previas y expedientes) en un solo lugar y sin tener que acudir fisicamente a una oficina.

La estafa que se ha identificado se produce a través de email, donde se simula una notificación oficial que comunica al usuario que "se ha generado a su favor un ingreso por un importe de 552,97 euros". Unos mensajes que han hecho que el propio Ministerio indique en el portal de este servicio que "Mi Carpeta Ciudadana no solicitará nunca que se identifique por otros medios diferentes a los admitidos por el sistema Cl@ve (https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html), ni tampoco se solicitará su número de cuenta"; solicitando que ante cualquier duda sobre la procedencia del correo se acceda directamente a la web de 'Mi Carpeta Ciudadana' o a través de la aplicación para móviles".

Mensaje de advertencia sobre el fraude en el portal de 'Mi Carpeta Ciudadana'

Lo que se busca con este fraude es recopilar información personal y bancaria de los usuarios. Por ello, desde INCIBE indican que si se ha recibido esta notificación y no se ha accedido al enlace se reporte a su buzón de incidentes a través del siguiente enlace. En caso de haber accedido al enlace y proporcionar los datos que pedían, proponen seguir los siguientes pasos:

Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informar de lo sucedido.

Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online

Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.

Realiza egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

INCIBE pone a disposición de la ciudadanía su número de Ayuda en Ciberseguridad (017). Referente a este fraude expresan también que "el correo viene de la dirección carpetaciudadana@info.com.es" y que la administración pública en España "siempre utiliza dominios que terminan en .gob.es.; cualquier otro como (.com) o (.info) es una señal de alerta de que podría ser un fraude". También indican que "utilizan un lenguaje técnico para dar confianza. Mencionan la Ley 39/2015, referencias de expediente como CC/2026/04837219 y organismos oficiales, una jerga legal para intimidar y parecer legítimos ante ojos inexpertos".