El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de adjudicación de las obras que culminarán la reurbanización integral del barrio de La Vega para atender las peticiones vecinales y mejorar la calidad de los servicios públicos de las personas residentes.

La renovación ya se ha ejecutado en las calles Palos de la Frontera, Navegantes, Descubridores, Barco y Felipe II. En esta nueva fase, para la que se ha destinado un presupuesto de 2.309.384,68 euros, se incluyen las vías Carabelas, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina, Churruca y Virgen de Guadalupe.

En todas ellas se mejorará la accesibilidad mediante una plataforma única con un carril central diferenciado en adoquín que permita "el necesario tránsito de vehículos". Se mantienen las zonas de parterres sustituyendo los bordillos actuales por jardineros biselados y reforzando las plantaciones arbustivas existentes con especies de bajo consumo hídrico donde sea necesario.

Las zonas comunes de intersección entre las calles incorporarán espacios para juegos infantiles con pavimento de seguridad y aparatos biosaludables destinados especialmente a los vecinos de mayor edad del barrio de la Vega. En el perímetro de las mismas, se plantarán árboles de bajo porte y especies artbustivas de bajo consumo hídrico.

Asimismo, el consitorio destaca del proyecto la renovación de la red de abastecimiento de agua para un total de 1.814 metros. También la de saneamiento y la de alumbrado público. Se ha incorporado tecnología LED en 77 puntos de luz para una mayor eficiencia energética y se han eliminado cables que sobresalían en en las fachadas de las viviendas.