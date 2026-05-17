La iniciativa de unos moteros de Salamanca para crear un centro de formación laboral para niños con discapacidad en Bolivia

Diferentes moteros pertenecientes a un grupo sin ánimo de lucro, partirán desde la Plaza Mayor de Salamanca y cruzarán el Atlántico para así llevar diferentes enseres de material escolar a niños y niñas de Bolivia. Una iniciativa que ha realizado el músico Jesús Antonio Fernández Olmedo y con lo que quiere hacer un movimiento social que cree proyectos tangibles en el país sudamericano.

Desde este sábado, 16 de mayo, a las 12:00 horas, un total de 13 moteros comenzarán a reunir material desde el icónico lugar de Salamanca con el objetivo principal de realizar “un centro de formación laboral para niños con discapacidad”.

De este modo, se busca realizar una crítica social invitando a la reflexión bajo una premisa clara: “Hoy en día parece haber más valores en un correccional que en los vestuarios de las estrellas de fútbol o en los propios parlamentos”.

Así pues, no solo se quiere recoger ropa, medicinas y material escolar, sino seguir organizando talleres cruciales en puntos como Santa Cruz y la Paz, y así abordar un tema tabú en cientos de lugares: “El suicidio en niños y adolescentes. Es una realidad alarmante que crece en silencio y que este equipo busca atajar desde la raíz, abriendo debates en las escuelas para romper el estigma”.

La meta de los moteros está fijada para diciembre, donde existe un “plan ambicioso", ya que “pretende entregar kits escolares completos en las 92 instituciones educativas de la provincia de Warnes. No es solo dar un lápiz, es asegurar que un niño tenga las herramientas para soñar”.

Del mismo modo, han recordado que esta iniciativa no está cerrada y que el equipo viajará del 3 al 21 diciembre, pudiéndose unir cualquier persona que quiera. Asimismo, Olmedo ha destacado que “la ruta de los moteros en Salamanca nos demuestra que la pasión por las dos ruedas puede ser el motor de un cambio estructural en comunidades que el mundo a menudo prefiere ignorar”.