“De tú a tú”, la iniciativa del Partido Popular de Castilla y León para ceder la palabra a los ciudadanos a través de ocho cartas

“De tú a tú” es la nueva iniciativa del Partido Popular de Castilla y León de Salamanca para ceder la palabra a los ciudadanos de la región y así poner en valor las necesidades cumplidas durante estos años de legislatura. En esta ocasión la formación popular ha dado la palabra a ocho personas para que así comuniquen ellos mismos sus prioridades.

De este modo, Jaime, Carmen, Carlos, Beatriz, Ernesto, Rosana, Consuelo y Antonio son diferentes personas, de todas las edades y ámbitos laborales, tanto del entorno rural y urbano como de la empresa privada y pública. Además, dese el propio Participó Popular han indicado que se trata de personas tanto afiliadas como no, dando voz así a todos los estamentos de la sociedad.

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha explicado que “Castilla y León no se entiende desde un despacho. Se entiende desde el campo, desde las aulas, desde los hospitales, desde los comercios y desde cada familia que construye su proyecto de vida aquí”.

De este modo, se quiere realizar una comunicación más humana hablando así desde sus propias experiencias. Asimismo, han recalcado en la idea de que “Las ocho cartas no son textos políticos al uso. En ellas los ciudadanos hablan de lo que quieren y cómo quieren, usando su propio estilo y criterio, teniendo libertad para expresarse. Se habla de oportunidades en el medio rural, de la importancia de los servicios públicos, de conciliación, de empleo, de futuro para los jóvenes y de calidad de vida para los mayores”.

Asimismo, el propio Fernández Mañueco ha explicado que “mi compromiso es escuchar y estar cerca. Si queremos que la política vuelva a conectar con la sociedad, debemos empezar por reconocer que la voz más importante es la suya”, por lo que la formación apuesta por una campaña en la que el centro de la misma sean los castellanoleoneses y castellanoleonesas.

Cartas estricas por los ciudadanos de Castilla y León

