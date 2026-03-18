La iniciativa de Salamanca que persigue fomentar el emprendimiento con dos cursos y plazas limitadas

La iniciativa ‘Viernes de Emprendimiento’ vuelve a la capital del Tormes a través de dos sesiones que se realizarán los días 20 de marzo de 2026 y el 10 de abril de 2026 y donde salmantinos y salmantinas podrán crear empresas desde cero.

Con plazas limitadas, se ahondará en la creación de las pymes bajo el título, en uno de los cursos, ‘Cómo saber si tu idea de negocio es un buen negocio o una simple ocurrencia’, por lo que los participantes, durante dos horas y medias, podrán adquirir conocimientos sobre el modelo de ingresos, la fijación de precios, las estimaciones de gastos e inversiones o el cálculo de la rentabilidad.

El consistorio salmantino ha dirigido esta actividad a personas en fase de creación de sus negocios y que lo hayan puesto en los dos últimos años.

Por otro lado, habrá también otra jornada titulada ‘Emprendimiento con drones: del potencial del sector a la primera operación’, donde se conocerá uno de los sectores con mayor potencial del mercado. Además, se hará un recorrido, paso a paso, para crear este tipo de operadoras.

Cada curso tiene un máximo de 24 plazas que se realizarán en el Centro Tormes+ de la avenida de Lasalle 131, en horario de 16:30 a 19:30 horas. Las inscripciones se pueden realizar en https://www.aytosalamanca.es/viernes-de-emprendimiento.