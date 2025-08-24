El inicio del curso escolar costará a las familias un 15% más que hace siete años

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

La vuelta a las aulas para el curso 2025-2026 supondrá un gasto medio de 422,05 euros por alumno, según un análisis del comparador financiero Banqmi. Esta cifra representa un incremento del 1,59% respecto al año anterior y un aumento del 14,88% en los últimos siete años. Este considerable gasto ha impulsado la búsqueda y compra de material de segunda mano, una opción cada vez más popular entre las familias.

Los costes varían significativamente por comunidades autónomas, con la Comunidad Valenciana (481,30 euros), Cataluña (462,67 euros) y Navarra (456,45 euros) a la cabeza en el ranking de precios más altos. En el otro extremo, Extremadura (391,52 euros) y Castilla-La Mancha (397,94 euros) se sitúan como las más económicas.

Libros y uniformes, los mayores incrementos

Los libros y uniformes son los productos que más han subido de precio. Los libros de texto, en particular, han experimentado un alza significativa en Educación Infantil, con un aumento medio del 4,55%, mientras que en Primaria suben un 2,25% y en la ESO un 1,52%. En cuanto a los uniformes, la media nacional ronda los 220 euros, pero en comunidades como Cataluña, Navarra y Madrid el coste es superior a la media.

Material de segunda mano como solución

Ante este panorama, más de la mitad de las familias (54%) ha recurrido o se está planteando comprar material escolar de segunda mano. Un estudio del portal 'milanuncios' revela que al 89% de las familias les preocupa el aumento de precios, y el 77% admite que la vuelta al colegio les supone un gran esfuerzo económico.

Según datos de Wallapop, la demanda de material escolar como libros, uniformes y material electrónico aumentó un 111% entre julio y septiembre del año pasado. Se espera que esta tendencia continúe, ya que las familias que optan por esta vía calculan un ahorro medio de 60 euros por alumno.

Los productos de segunda mano más buscados son los libros de texto (44%), el material electrónico como tablets y calculadoras (15%), los uniformes (11%) y las mochilas (10%).

Consejos para ahorrar de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha ofrecido una serie de consejos para reducir gastos en la vuelta al cole, que cifran en unos 500 euros sin contar con material, extraescolares o comedor.

Revisar el material del curso anterior : No todo tiene que ser nuevo si la mochila o el estuche siguen en buen estado.

Adelantar las compras : Comprar en agosto permite aprovechar mejores ofertas.

Comprar sin los niños : Evitar que los pequeños se encaprichen con artículos de marca.

Consumo colaborativo : Recurrir al intercambio de ropa, libros y material escolar.

Bibliotecas públicas: Aprovechar los programas de libros gratuitos y las bibliotecas para las lecturas recomendadas.

¿Cómo crees que este aumento de precios afectará a la economía de las familias salmantinas?