Los inmigrantes en situación irregular podrán retomarán el acceso a la sanidad pública desde este viernes

El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 180/2026 en el que los inmigrantes en situació n irregular sin residencialegal en España, además de los españoles residentes en el extranjero, podrán acceder a la sanidad de manera gratuita.

Esta norma propuesta por el Ministerio de Sanidad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pretende recuperar el acceso universal que limitó el Real Decreto aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Con este nuevo Real Decreto, se simplifica la burocracia para acceder a la atención sanitaria, siempre y cuando se realice una declaración responsable y la persona que va a recibir la atención sanitaria no tenga otra vía por la acceder a esta cobertura.

Además, se podrá presentar la solicitud en los centros de salud y hospitales, donde se les entregará un documento provisional que formalizarán las diferentes comunidades autónomas.

Por otro lado, no será necesario solicitar el empadronamiento para acceder a ella, sino que presentando certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, así como informes de servicios sociales o facturas o cualquier tipo de documento necesario, podrán acceder sin problema a la sanidad.

Cabe recordar que de esta iniciativa se beneficiarán tanto inmigrantes en situación irregular como los españoles residentes en otros países, según ha explicado la agencia Europapress.

