La innovación tecnológica en la región crece con ayudas del CDTI, con Salamanca entre las provincias beneficiadas
La Comunidad recibe 25,26 millones en 58 operaciones, con la industria como principal sector beneficiario y Valladolid como epicentro de captación
Castilla y León consolidó en 2024 su presencia en la financiación nacional a la innovación, con 58 operaciones respaldadas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y un total de 25,26 millones de euros, lo que supone el 3,5 % del presupuesto estatal. De esa cantidad, 16,46 millones se destinaron a subvenciones, representando el 65 % del apoyo, mientras que 8,8 millones correspondieron a créditos.
La industria lideró las ayudas en la Comunidad, con 24 operaciones y 11 millones de euros de financiación, seguida del sector aeroespacial y energético, con subvenciones integrales de 4,04 y 3,06 millones, respectivamente. Entre los programas más destacados figuran Misiones Ciencia e Innovación TransMisiones, con diez proyectos y 4,69 millones; el Programa Tecnológico Espacial, con cinco operaciones y 4,04 millones; y las Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos, que alcanzaron tres millones de euros.
Por provincias, Valladolid concentró el 47 % de la actividad del CDTI, con 27 operaciones y 11 millones de euros, mientras que Salamanca destacó con seis proyectos y 2,6 millones de aportación, de los cuales 1,4 millones fueron subvenciones a fondo perdido. Le siguen Burgos y Soria en volumen de financiación, mientras que Ávila, León y Segovia recibieron ayudas más limitadas.
El informe refleja cómo la Comunidad apuesta por sectores estratégicos y consolida su tejido innovador, con Salamanca contribuyendo activamente al desarrollo tecnológico y a la diversificación económica regional.
