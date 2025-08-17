La innovación tecnológica en la región crece con ayudas del CDTI, con Salamanca entre las provincias beneficiadas

Castilla y León consolidó en 2024 su presencia en la financiación nacional a la innovación, con 58 operaciones respaldadas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y un total de 25,26 millones de euros, lo que supone el 3,5 % del presupuesto estatal. De esa cantidad, 16,46 millones se destinaron a subvenciones, representando el 65 % del apoyo, mientras que 8,8 millones correspondieron a créditos.

La industria lideró las ayudas en la Comunidad, con 24 operaciones y 11 millones de euros de financiación, seguida del sector aeroespacial y energético, con subvenciones integrales de 4,04 y 3,06 millones, respectivamente. Entre los programas más destacados figuran Misiones Ciencia e Innovación TransMisiones, con diez proyectos y 4,69 millones; el Programa Tecnológico Espacial, con cinco operaciones y 4,04 millones; y las Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos, que alcanzaron tres millones de euros.

Por provincias, Valladolid concentró el 47 % de la actividad del CDTI, con 27 operaciones y 11 millones de euros, mientras que Salamanca destacó con seis proyectos y 2,6 millones de aportación, de los cuales 1,4 millones fueron subvenciones a fondo perdido. Le siguen Burgos y Soria en volumen de financiación, mientras que Ávila, León y Segovia recibieron ayudas más limitadas.

El informe refleja cómo la Comunidad apuesta por sectores estratégicos y consolida su tejido innovador, con Salamanca contribuyendo activamente al desarrollo tecnológico y a la diversificación económica regional.