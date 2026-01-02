La inscripción para el Programa Municipal de Natación para Personas Mayores se abrirá del 12 al 23 de enero

Del 12 al 23 de enero se abre el plazo para inscribirse en el Programa Municipal de Natación para Personas Mayores 2026, que se desarrollará entre el 1 de marzo y el 30 de junio en las piscinas municipales de Salamanca. Las modalidades ofertadas son iniciación, perfeccionamiento, natación libre y terapeútica.

El programa se enmarca en el V Plan Municipal de las Personas Mayores de Salamanca y tiene el objetivo de contribuir a un envejecimiento saludable a través de la práctica de hábitos de vida activa, por lo que está dirigido a las personas mayores de 60 años que estén empadronadas en la capital salmantina, pensionistas o en situación de desempleo.

Las personas interesadas deberán presentar una fotocopia del DNI y una declaración responsable afirmando conocer las características de cada actividad en los Centros Municipales Mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes. Estos publicarán la adjudicación de las plazas a partir del 12 de febrero, que se realizará por sorteo, al igual que los horarios.