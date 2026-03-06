Inscripciones abiertas para los campamentos ‘Salamanca Tech’ de Semana Santa

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto las inscripción para el campamento Salamanca Tech que tendrá lugar en Semana Santa y que facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral.

De este modo, hasta el próximo 11 de marzo se podrán realizar las inscripciones a través de https://www.aytosalamanca.es/w/campamentotech, realizando una única solicitud por unidad familiar.

La actividad estará dirigida para niños de entre 6 y 12 años durante los días 27, 30, 31 de marzo, 1 y 6 de abril, con todos los eventos en el Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+. Los horarios serán de 7:45 a 15:15 horas, con entrada flexible hasta las 9:00 horas y salida también flexible a partir de las 14:00 horas.

Asi pues, los escolares de Salamanca podrán tener ese esperado acercamiento a la tecnología para conocer de fondo su funcionamiento y los beneficios de cara al futuro, como será proyectos innovadores basados en robótica, programación o impresión 3D.

Por otro lado, el enfoque será interdisciplinar con el objetivo claro de promover las actividades en todas las edades y en todas las áreas de conocimientos y así hacer florecer en los pequeños de la casa la vocación científico-tecnológica.