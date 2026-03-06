Inscripciones abiertas para los campamentos ‘Salamanca Tech’ de Semana Santa

Se podrán realizar hasta el próximo 11 de marzo a través de la página web del Ayuntamiento de Salamanca

Niños de primaria usando el ordenador en clase. Foto EP
El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto las inscripción para el campamento Salamanca Tech que tendrá lugar en Semana Santa y que facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral.

De este modo, hasta el próximo 11 de marzo se podrán realizar las inscripciones a través de https://www.aytosalamanca.es/w/campamentotech, realizando una única solicitud por unidad familiar.

La actividad estará dirigida para niños de entre 6 y 12 años durante los días 27, 30, 31 de marzo, 1 y 6 de abril, con todos los eventos en el Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+. Los horarios serán de 7:45 a 15:15 horas, con entrada flexible hasta las 9:00 horas y salida también flexible a partir de las 14:00 horas.

Asi pues, los escolares de Salamanca podrán tener ese esperado acercamiento a la tecnología para conocer de fondo su funcionamiento y los beneficios de cara al futuro, como será proyectos innovadores basados en robótica, programación o impresión 3D.

Por otro lado, el enfoque será interdisciplinar con el objetivo claro de promover las actividades en todas las edades y en todas las áreas de conocimientos y así hacer florecer en los pequeños de la casa la vocación científico-tecnológica.

